Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen am Mittwoch die Übermittlung der Anklagepunkte an den Senat beschliessen.Washington - Der Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump steht unmittelbar bevor: Die Demokraten im Repräsentantenhaus wollen am Mittwoch die Übermittlung der Anklagepunkte an den Senat beschliessen. Ausserdem wollen sie festlegen, welche Abgeordneten die Anklage des Repräsentantenhauses in der anderen Parlamentskammer vertreten. Beide Schritte sind Voraussetzung...

Den vollständigen Artikel lesen ...