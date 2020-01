2019 sind in der Schweiz 4'691 Firmen in die Insolvenz gegangen, was einer Abnahme um drei Prozent entspricht.Zürich - 2019 sind in der Schweiz 4'691 Firmen in die Insolvenz gegangen, was einer Abnahme um drei Prozent entspricht. Besonders deutlich war der Rückgang in der Nordwestschweiz (-13%) und im Espace Mittelland (-12%), während er in der Ostschweiz (-4%) und im Südwesten der Schweiz (-2%) geringer ausfiel. Am stärksten stieg die Zahl der Konkurse in Zürich (+8%)...

