FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.01.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1950 (2035) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 640 (680) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUNDING CIRCLE PRICE TARGET TO 110 (170) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 50 (65) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 285 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 190 (205) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 560 (600) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RBS TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 225 PENCE - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (1900) P - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 310 (280) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 290 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 140 (110) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NETWORK INTERNATIONAL TARGET TO 640 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 840 (835) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1351 (1322) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 650 (630) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG INITIATES HARGREAVES LANSDOWN WITH 'HOLD' - TARGET 1928 PENCE - BERENBERG INITIATES TALK TALK TELECOM WITH 'SELL' - TARGET 80 PENCE - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 310 (265) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RELX PRICE TARGET TO 2120 (1930) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 960 (1000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1670 (1695) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CAPITA TO 'CONVICTION BUY' ('BUY') - TARGET 240 (200) PENCE - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5300 (5100) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 170 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT INITIATES PETS AT HOME WITH 'HOLD' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'SELL'



- CREDIT SUISSE RAISES AUTO TRADER PRICE TARGET TO 480 (440) P - 'UNDERPERFORM'



