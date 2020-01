GBP/USD verzeichnet am Mittwoch Verluste - UK CPI enttäuscht im Dezember mit 1,3 % - BoE Saunders favorisiert lockere Geldpolitik - Der Sterling verliert am Mittwoch an Glanz und so fällt der GBP/USD zum Tagestief von 1,2980. GBP/USD nach Daten, BoE schwächer Das Cable baut seine Gewinne vom Dienstag ab, nach dem die britische Inflation in Form ...

