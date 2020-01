Juwi hat den Solarpark mit zehn Megawatt Leistung im Auftrag des Energieunternehmens errichtet. Aufgrund der milden Witterung geht es auch beim Speicherkraftwerk Big Battery Lausitz schnell voran, dass eine Kapazität von 53 Megawattstunden haben wird und derzeit in unmittelbarer Nähe des Kohlekraftwerks "Schwarze Pumpe" gebaut wird.LEAG hat den ersten eigenen Solarpark in Betrieb. Bereits Ende vergangenen Jahres sei die Photovoltaik-Anlage "Welzow III", die Juwi im Auftrag des Unternehmens errichtet hat, in Betrieb genommen worden. Sie habe eine Leistung von zehn Megawatt und befinde sich auf ...

