Nespresso-Kapseln können nun auch in den 700 Migros-Filialen schweizweit zurückgebracht werden.Zürich - Nespresso betreibt seit 29 Jahren ein eigenes Recyclingsystem für Aluminium-Kapseln. Nun bündeln Nespresso und Migros ihre Kräfte, um die Recyclingquote von Aluminium-Kapseln in der Schweiz von derzeit 58% auf 75% zu erhöhen. Die Kapseln können nun auch in 700 Migros-Filialen schweizweit zurückgebracht werden, zusätzlich zu den bestehenden 2700 Recyclingstellen von Nespresso.

