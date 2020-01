Das Kaufinteresse hat im EUR/JPY den Aufwärtsdruck verstärkt - Rallye hat nun die 123,00 und darüber zum Ziel - Der EUR/JPY ist mit der allgemein besseren Risikostimmung gestiegen und so findet der Handel in dieser Woche über der psychologischen Marke von 122,00 statt. Das Paar hat seine Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen, nach dem am Dienstag ...

