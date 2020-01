Unter dem Strich stand für die Monate Oktober bis Dezember ein Gewinn von 7,0 Mrd Dollar und damit 4% Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Charlotte - Die Bank of America hat im vierten Quartal trotz eines überraschend guten Handelsgeschäfts erneut einen Gewinnrückgang verbucht. Auch im Gesamtjahr verdiente die Bank daher weniger als 2018, wie sie am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Schwächelnde Erträge im Geschäft mit Privatkunden machten die Zuwächse etwa im Handel mit Anleihen im vierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...