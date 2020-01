Der deutsche Photovoltaik-Anlagenbauer wird das Equipment für die neue Fabrik in der chinesischen Stadt Xuzhou liefern. Die finale Kapazität des Werks für CIGS-Dünnschichtmodule soll bei 300 Megawatt liegen.Die Singulus Technologies AG hat am Mittwoch einen Großauftrag vom chinesischen Unternehmen Bengbu Design and Research Institute of Glass Industry Co., Ltd. erhalten. Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von CNBM. Der chinesische Staatskonzern ist Großaktionär von Singulus und hat in der Vergangenheit wiederholt Equipment für seine CIGS-Modulwerke in China bei dem deutschen Anlagenbauer ...

