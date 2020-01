Werden "Nano Stores" zum neuen Standard für den Schnelleinkauf? Wie Supermarktblog.com schreibt, probiert die niederländische Handelskette Albert Heijn es aus - mit einem Mini-Markt in Schiphol, bei dem man am Eingang bloß seine Karte scannen muss, um automatisch zu bezahlen. Wie der Laden funktioniert, welche Technologie dahinter steckt und was er im Erfolgsfall...

Den vollständigen Artikel lesen ...