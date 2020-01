Das deutsche Startup Chargery ist ein Full-Service-Dienstleister für E-Mobilität.St. Gallen - Der Helvetia Venture Fund investiert zusammen mit Vinci B.V. ein zweites Mal in Chagery. Das deutsche Startup ist ein Full-Service-Dienstleister für E-Mobilität. Der Helvetia Venture Fund und Vinci B.V. investieren ein zweites Mal in Chargery und festigen damit ihre Beteiligung am deutschen Startup. Beide Risikokapitalgeber haben bereits im vergangenen Sommer in das Unternehmen...

