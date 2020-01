Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Mittwoch um 1,4K Kontrakte gefallen ist. Das Volumen fiel die zweite Sitzung in Folge und zwar um 3,6K Kontrakte. GBP/USD Risiko einer Abwärtskorrektur Hinter der Aufwärtsbewegung des Cable Stand am Mittwoch eine Schließung von Short Positionen, mit welcher ...

