Nach Angaben des renommierten BDI-Branchenverbandes wird das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2020 bei 0,5% liegen, kalenderbereinigt wird ein Wachstum von 0,1% prognostiziert. Die deutsche Industrie stecke in einer Rezession fest und es gebe keine Anzeichen für eine Bodenbildung in der Branche, so der Verband weiter. Die schlechten deutschen Prognosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...