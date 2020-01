Der Lebensmittel-Discounter Lidl lässt in den Niederlanden seine erste Filiale ausschließlich mit Solarstrom versorgen. Dafür hat der Münchener Dienstleister BayWa zwei große Photovoltaikanlagen gebaut. Das deutsche Handelsunternehmen Lidl setzt auf Photovoltaik, um seinen erste Filiale ausschließlich mit regenerativen Energien zu versorgen. Dafür ist die deutsche BayWa mit an Bord. Wie die Münchener mitteilten, befindet sich der Supermarkt am Standort Woerden in den Niederlanden. Das Konzept "Lidl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...