Für die kommenden 12 Monate stehen mehrere Neueröffnungen an. Den Anfang macht ein neuer Standort in der Zürcher Innenstadt.Zürich - Bei Westhive, der Anbieterin von flexiblen Arbeitsplätzen und Offices, stehen die Zeichen auf Wachstum. Im Jahr 2019 konnten Umsatz und Kapazität kräftig gesteigert werden - bei gleichbleibend hoher Auslastung. Für die kommenden 12 Monate stehen daher gleich mehrere Neueröffnungen an. Den Anfang macht ein neuer Standort im Herzen der Zürcher Innenstadt: die Location an der Ecke...

Den vollständigen Artikel lesen ...