Stiglitz, der in den USA als einer der Befürworter eines "Green New Deal" hervorgetreten ist, erhofft sich einen starken Antrieb für die Wirtschaft durch den massiven Umbau.Davos - Für den Wandel hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft sind die Ressourcen für den US-Ökonomen Joseph Stiglitz durchaus vorhanden. Die derzeitigen Negativzinsen in Europa und der Schweiz signalisierten ja, dass es keinerlei Knappheit an Kapital gebe, sagte Stiglitz. Dieser Überschuss sollte nun "produktiv" eingesetzt werden, um sowohl die Wirtschaft als auch den Planeten...

