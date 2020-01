Die People's Bank of China (PBOC), die chinesische Zentralbank, sagte in einer Erklärung am Donnerstag, sie wird die Finanzmarktaufsicht stärken und Risiken im Prozess der Finanzmarktöffnung vorbeugen. Die chinesischen Finanzinstitutionen seien durchaus in der Lage, mit der ausländischen Konkurrenz bei der Markteröffnung fertig zu werden, so die PBOC. ...

