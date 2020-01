In der Debatte um eine mögliche Kanzlerkandidatur bei den Grünen genießt der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Grünen-Chef Cem Özdemir die größten Sympathien unter den Bundesbürgern - wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar (ehemals Emnid) für das Nachrichtenmagazin Focus.



Demnach trauen 23 Prozent der Befragten Özdemir das Amt des Bundeskanzlers zu. 20 Prozent der Bundesbürger halten den amtierenden Grünen-Chef Robert Habeck für das Kanzleramt am geeignetsten. Nur neun Prozent sprachen sich für Co-Parteichefin Annalena Baerbock aus. 31 Prozent der Befragten halten keinen Spitzenpolitiker der Grünen für kanzlertauglich, 17 Prozent machten keine Angabe.



Für die Erhebung befragte Kantar für das Nachrichtenmagazin Focus am 14. und 15. Januar 2020 insgesamt 1.017 Personen. Die Fragestellung lautete: "Welchen der folgenden Politiker der Grünen halten Sie für das Amt des Bundeskanzlers am besten geeignet?"