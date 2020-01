Der Rheinische Gemüsebautag der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen findet in diesem Jahr am Donnerstag, 30. Januar, in der Bürgerhalle von Herongen, einem Ortsteil von Straelen im Kreis Kleve, statt. Bei der Veranstaltung, die von 9 bis 17.30 Uhr dauert, geht es um aktuelle Themen rund um Gemüsebau und Pflanzenschutz. Bildquelle: Shutterstock.com In Zusammenarbeit mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...