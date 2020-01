Bauern- und Arbeiterfamilien entlang der globalen Lieferketten einen menschenwürdigen Lebensstandard ermöglichen - so lautet das Ziel der Absichtserklärung, die Aldi Nord und Aldi Süd gemeinsam mit anderen Händlern am heutigen Freitag im Beisein von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin unterzeichnen. Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...