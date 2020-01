Die Bank of New York Mellon Corp. (ISIN: US0640581007, NYSE: BK) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 31 US-Cents an ihre Aktionäre, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,24 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 2,65 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 46,72 US-Dollar (Stand: 16. Januar 2020). Die nächste Auszahlung erfolgt am 7. Februar ...

