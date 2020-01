Die Beteiligungsgesellschaft erzielte 2019 einen Nettogewinn von 677 Millionen Franken.Schaffhausen - Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech ist im vergangenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das insgesamt günstige Aktienumfeld habe dabei geholfen. Die Aktionäre sollen in Form einer Dividendenerhöhung daran teilhaben. Die Gesellschaft erzielte laut Mitteilung vom Freitag 2019 einen Nettogewinn von 677 Millionen Franken. In Einklang mit der Ausschüttungspolitik...

