Mit dem Swiss Cube beziehen Unternehmen ihre IT-Infrastruktur als Service, ohne in eigene Hardware investieren zu müssen.Lupfig - Immer mehr Unternehmen betreiben ihre bestehende IT Infrastruktur nicht mehr selber , weil sie am Markt schneller agieren und die Projektkosten tief halten wollen. Eine hybride IT Infrastruktur, die die Vorteile der Private Cloud mit denen einer Public Cloud kombiniert, zeichnet sich als Königsweg ab. In einer gemeinsam entwickelten Lösung bieten Green Datacenter und das IT...

Den vollständigen Artikel lesen ...