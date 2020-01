Nach 15 Jahren hat Oswald Föhn die Führung des Application Managements der Finnova AG an Christian Reinhard übergeben.Lenzburg - Nach 15 Jahren hat Oswald Föhn die Führung des Application Managements der Finnova AG in Seewen/SZ per 1. Januar 2020 an Christian Reinhard übergeben. Oswald Föhn wird Finnova Mitte 2020 in Richtung Ruhestand verlassen. Dank seiner kompetenten, kundenorientierten und von Vertrauen geprägten Führungsarbeit hat sich die Abteilung Application Management zum strategischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...