Im neuen Unternehmen vereinen sich IT-Infrastruktur, Datenmanagement und Analytik mit Expertise in KI, industriellen Lösungen und digitaler Transformation.Santa Clara - Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi, Ltd. hat sich mit Hitachi Consulting zu einem neuen "Powerhouse" für digitale Infrastruktur und Lösungen zusammengeschlossen. Die neue Hitachi Vantara will der weltweit bevorzugte Partner für digitale Innovationen werden, indem es "das Gute" in Daten freisetzt, die Lebensqualität der Menschen...

