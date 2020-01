An der Comedy Club Award Show in DAS ZELT in Zug hat sich der sympathische Winterthurer Cenk Korkmaz alias CENK gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt.Zug - An der Comedy Club Award Show in DAS ZELT in Zug hat sich der sympathische Winterthurer (32) gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt. Cenk Korkmaz alias CENK wird zusammen mit Birgit Steinegger, Fabian Unteregger und Michel Gammenthaler im Comedy Club 20 in der ganzen Schweiz auftreten. Premiere wird am 18. März 2020 in Lachen gefeiert. CENK trumpfte sowohl bei der Jury rund um DAS...

