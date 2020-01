Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan sowie ermutigende Konjunkturzahlen versetzen die Anleger in Kauflaune.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Freitag auf breiter Front fester. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan sowie ermutigende Konjunkturzahlen versetzen die Anleger in Kauflaune. In China wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr zwar mit 6,1 Prozent so langsam wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Es gebe aber auch einige positive Zeichen aus dem Reich der Mitte, sagen Analysten.

