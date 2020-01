Gold wird am letzten Handelstag der Woche positiv gehandelt - Vorherrschende Risikostimmung und positive US Anleiherenditen begrenzen die Gewinne - Gold ist am letzten Handelstag der Woche gestiegen und so notiert der Kurs am oberen Ende der 3-Tage alten Range um 1555/56 $. Das Edelmetall legte am Freitag an Fahrt zu, unterstützt durch die Skepsis ...

