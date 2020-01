EUR/USD schwankt rund um 200-Tage-SMA - Seitwärtsbewegung bleibt im Einklang mit den globalen Märkten intakt - US Industrieproduktion und U-Mich erwartet - Die Gemeinschaftswährung schwankt am Ende der Woche zwischen Gewinn und Verlust, während der EUR/USD in einer schmalen Range in der Nähe der 1,1140 notiert. EUR/USD schaut auf Daten und den ...

