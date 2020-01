Alec Soth. Photography Is A Language KUNST HAUS WIEN 27. Februar - 16. August 2020KUNST HAUS WIEN, 27. Februar - 16. August 2020 Der Amerikaner Alec Soth zählt seit einigen Jahren zu den wichtigsten Fotografen weltweit. Mit der Serie Sleeping by the Mississipi wurde er 2004 schlagartig berühmt: In die Fussstapfen von Robert Frank tretend, dokumentierte der Künstler auf seinem Roadtrip entlang des Mississippi das amerikanische Leben - subjektiv, mit viel Poesie und Melancholie.

Den vollständigen Artikel lesen ...