Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.01.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 520 (620) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5200 (5300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WHITBREAD TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4800 (5750) PENCE - BERENBERG CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 240 (250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 3200 (3100) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2200 (2050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN STARTS TUI WITH 'SELL' - PRICE TARGET 9.50 EUR - CREDIT SUISSE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 533 (590) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ASOS PRICE TARGET TO 4000 (3650) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 222 (155) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.14% TO 7621 (CLOSE: 7609.81) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 316 (319) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 22 (27) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 54 (56) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 518 (566) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 789 (885) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 627 (613) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1339 (1193) PENCE - GOLDMAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 380 (335) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND CO TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 661 (606) PENCE - GOLDMAN RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 127 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4277 (3722) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 846 (727) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 930 (870) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1080 (957) PENCE - GOLDMAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 799 (736) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 302 (289) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RBS PRICE TARGET TO 335 PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE TARGET TO 1181 (1143) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME TARGET TO 589 (550) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 954 (855) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1687 (1639) PENCE - 'SELL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 650 (815) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES HAYS PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'HOLD' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SAINSBURY TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 263,60 (217) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES TESCO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 289 (236) PENCE - RBC CUTS BODYCOTE TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - TARGET 1000 (930) PENCE - RBC CUTS JUST EAT TO 'OUTPERFORM' (TOP PICK) - PRICE TARGET 1030 (810) PENCE - RBC CUTS ROTORK TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 345 PENCE - RBC CUTS SEVERN TRENT TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - TARGET 2650 (2300) PENCE - RBC RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1200 (875) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1025 (850) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 600 (760) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2713 (2655) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 335 (300) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS RESTAURANT GROUP TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 130 (145) PENCE - UBS CUTS WILLIAM HILL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 190 (285) PENCE - UBS INITIATES GVC HOLDING WITH 'BUY' - TARGET 1075 PENCE - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 365 (358) PENCE - 'NEUTRAL'



