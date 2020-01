Die Aussichten auf eine weitere Abwärtsbewegung des Cable scheinen in letzter Zeit etwas an Zugkraft verloren zu haben, so die FX-Analysten der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Das GBP stieg zum 1-Wochenhoch von 1,3083, bevor es den Tag mit einem festen Kurs von 1,3076 (+0,28%) beendete. Das Aufwärtsmomentum bleibt positiv und von hier ...

