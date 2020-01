Der Automobilbauer Audi will 100 Millionen Euro in Ladestationen für seine Standorte investieren. Die Firma erhofft sich davon einen Know-how-Vorsprung. Audi investiert 100 Millionen Euro in Ladeinfrastruktur. Bis Mitte 2022 stattet der Autobauer jeden zehnten Parkplatz mit einer Lademöglichkeit für Elektroautos aus. Die meisten davon sollen öffentlich zugänglich sein. Dieses Konzept ist nach Audi-Auskunft das größte Ladeinfrastruktur-Projekt eines deutschen Arbeitgebers. Die Investition bringe ...

