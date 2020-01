China werde auch 2020 die Steuern in großem Umfang senken, sagte Chinas Ministerpräsident Li Keqiang am Freitag vor den staatlichen Medien. "China hat das Vertrauen und die Fähigkeit, den Risiken und Herausforderungen zu begegnen sowie die wirtschaftliche Tätigkeit in einem vernünftigen Rahmen zu belassen", fügte Li hinzu. "Wir werden uns weiter öffnen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...