27 von 39 durch Reuters befragten Ökonomen erwarten, dass die Bank of Canada (BoC) ihren Tagesgeldsatz bis 2020 und in der ersten Hälfte des Jahres 2021 unverändert bei 1,75% halten wird, so eine kürzlich durchgeführte Umfrage vom Freitag. "Die kanadische Wirtschaft braucht keine Zinssenkung vor Ende 2020, sagten etwa 75% von 23 Ökonomen", berichtete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...