Swisscom hatte am Freitagmorgen während einer Stunde in verschiedenen Regionen der Schweiz mit erheblichen Störungen im Festnetz- und Mobiltelefon-Netz zu kämpfen.Bern - Swisscom hat am Freitagmorgen während mehr als einer Stunde in weiten Teilen der Schweiz mit massiven Störungen im Festnetz-Netz gekämpft. Zum Teil waren auch Notfallnummern betroffen. Die Störungen dauerten von 10 Uhr bis 11.22 Uhr, wie die Swisscom auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Störung habe mit einem Neustart einer Netzwerk-Komponente behoben werden...

