Die Zahl der Baubeginne ist in den USA um 16,9% gestiegen und übertraf damit die Markterwartungen - US Dollar Index verlängert die Erholung auf das neue 3-Tageshochs - Die Zahl der Baubeginne ist im Dezember in den USA um 16,9% gestiegen, wie die am Freitag gemeinsam vom US Census Bureau und dem US Department of Housing and Urban Development veröffentlichten ...

