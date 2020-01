In ihrem neuen Entwurf des Szenariorahmens zum Netzentwicklungsplan 2035 gehen die Netzbetreiber davon aus, dass zwischen 112 und 128 Gigawatt Photovoltaik-Leistung in Deutschland installiert sein werden. Die öffentlichen Konsultationen über den Plan hat die Bundesnetzagentur nun eröffnet.Die Bundesnetzagentur hat am Freitag den Szenariorahmenentwurf zum Netzentwicklungsplan (NEP) 2035 der vier Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz, Amprion, Tennet und TransnetBW veröffentlicht. Ab sofort können Stellungnahmen abgegeben werden. und zur öffentlichen Diskussion darüber eingeladen. Der Netzentwicklungsplan ...

