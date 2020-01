Hinsichtlich der Möglichkeit, dass die Federal Reserve Bank die Verwendung negativer Zinssätze in Erwägung zieht, argumentierte der Präsident der Federal Reserve Bank von Philadelphia, Patrick Harker, während einer Rede auf einem Bankenforum in Somerset, New Jersey, am Freitag, dass negative Zinssätze in den USA störend wirken würden. Harker bemerkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...