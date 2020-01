In der Wohnbautätigkeit zeichnet sich eine Sättigung ab, schreibt die ZKB in der jüngsten Ausgabe ihres Immobilienbarometers für das 4. Quartal 2019.Zürich - Noch hält der Bauboom im Kanton Zürich an. Doch es bilden sich am Bauhimmel allmählich Wolken. Die Bautätigkeit konzentriert sich weiterhin auf den Mietwohnungsmarkt. Das Angebot an Wohneigentum bleibt rar. In der Wohnbautätigkeit zeichnet sich eine Sättigung ab, schreibt die ZKB in der jüngsten Ausgabe ihres Immobilienbarometers für das 4. Quartal 2019.

