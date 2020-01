Die CSU warnt die Schwesterpartei CDU, sich für eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei zu öffnen. "Eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei darf es nicht geben, egal wie man das nennt", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem Nachrichtenmagazin Focus mit Blick auf die Lage in Thüringen.



Das gelte auch für einzelne Projekte. "Das einzige Projekt für die Union in Thüringen kann nur darin bestehen, die Regierungszeit der Linkspartei zu beenden", so der CSU-Politiker weiter.