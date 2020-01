Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), Hans Peter Wollseifer, erwartet durch die Wiedereinführung der Meisterpflicht eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt. "In ein paar Jahren sollten wir wieder deutlich mehr Fachkräfte als heute haben", sagte Wollseifer dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).



"Wenn künftig wieder mehr die Meisterprüfung machen, dann haben wir auch wieder mehr Ausbilder." Damit sei dann auch wieder mehr Ausbildung möglich. "In der Folge gibt es mehr Fachkräfte, die eingesetzt werden können. Da sollten sich dann eigentlich nach Adam Riese die Wartezeiten auf Handwerker verkürzen", so Wollseifer.



Die Wiedereinführung der Meisterpflicht sei "ein Stück Handwerksgeschichte", fügte er hinzu.