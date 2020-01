Vom 17. bis zum 26. Januar findet die Grüne Woche in Berlin statt. Anlass für ein kurzes Portrait der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt: 2019 bewirtschafteten 4 233 Betriebe in Sachsen-Anhalt eine landwirtschaftliche Nutzfläche von insgesamt 1 161,4 Tsd. ha. Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilt, entsprach das mehr als der Hälfte der gesamten...

Den vollständigen Artikel lesen ...