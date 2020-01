Zuletzt konnten wir mit RIB Software ISIN: DE000A0Z2XN6 am 02. Dezember einen Volltreffer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Produkt von bis zu 144 Prozent melden. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: "Wenn man den Gewinn heute im Tagesverlauf noch nicht kassiert hat, würden wir jetzt beim kleinsten Rücksetzer die Reißleine ziehen. Wir nehmen die Aktie aus der Trading-Liste und warten einfach mal ab, ob sich ...

