Der Kaufpreis ist noch nicht final geklärt, dennoch sind sich beide Parteien bereit einig. Tesla wird ein 300 Hektar großes Areal nahe Berlin erwerben, wo die erste Großproduktion des kalifornischen Elektrobauers in Europa entstehen soll.Nach dem Finanzausschuss des brandenburgischen Landtags hat auch Tesla dem Kaufvertrag für das rund 300 Hektar große Grundstück zugestimmt, auf dem die erste Gigafactory des US-Konzerns in Europa entstehen soll. Damit sei die Ansiedlung einen entscheidenden Schritt vorangekommen, erklärte Regierungssprecher Florian Engels am Sonntag. Verkäufer des Grundstücks ...

