Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in der letzten Aktualisierung, die am Montag veröffentlicht wurde, seine Prognose für das Weltwirtschaftswachstum im Jahr 2020 auf 3,3 % gesenkt, nachdem es im Oktober noch auf 3,4 % geschätzt worden war. Der IWF führte die leichte Abwärtsrevision auf eine stärker als erwartete Verlangsamung in Indien zurück. ...

