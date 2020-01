Auf dem höchsten Niveau seit fast fünf Jahren gibt der EuroStoxx50 um 0,24 Prozent auf 3799,03 Punkte nach.Paris - Nach der jüngsten Rally ist den Börsen Europas am Montag die Puste ausgegangen. Auf dem höchsten Niveau seit fast fünf Jahren gab der EuroStoxx50 um 0,24 Prozent auf 3799,03 Punkte nach. Er konnte sich so dem Hoch vom April 2015 bei 3836 Punkten zunächst nicht mehr weiter annähern. Kurse darüber wären der höchste Stand des Eurozone-Leitindex seit zwölf Jahren. Bevor in der neuen...

