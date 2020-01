Nach dem Trade ist vor dem Trade - ist unser Wahlspruch. Am 02. Januar konnten wir im RuMaS Express-Service einen Volltreffer mit Evotec ISIN: DE0005664809 melden und der Artikel hatte den Titel: "Evotec: Diese Trading-Idee hat das Zeug zum Voll-Volltreffer! Sind Sie dabei?" Die Turbulenzen an den Börsen haben es nicht zu einem weiteren Anstieg kommen lassen. Wir hatten allerdings in unserer Stellungnahme an die Abonnenten einen Stoppkurs vorgeschlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...