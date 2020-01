Die US-amerikanische Rating-Agentur Moody's Investors Service sagte in ihrem jüngsten Bericht, dass sie erwartet, dass China in den nächsten zehn Jahren in das Leistungsbilanzdefizit umschwenken wird. Wichtige Zitate: "Chinas Leistungsbilanz wird sich in diesem Jahrzehnt wahrscheinlich in ein strukturelles Defizit verwandeln. Die Verschiebung Chinas ...

