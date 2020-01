EUR/GBP fällt in den Bereich der 0,85 - UK Arbeitsmarktdaten besser als erwartet - ZEW Umfrage ebenfalls über den Prognosen - Das zunehmende Kaufinteresse gegenüber dem Sterling belastet den EUR/GBP und so fällt dieser zum Tagestief in die Region der 0,85. EUR/GBP Angebote mit UK Daten Das europäische Paar steht am Dienstag unter zusätzlichen Verkaufsdruck, ...

